Bahçeli: HDP ile görüşülmesi doğal bir adımdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
- Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zatın bile sömürgecilerin eline düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ihanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'ndadır. Asla leke sürdürülmeyecektir.
- Ölümünün 84. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet'e yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.
- Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı anlaşması 29 Ekim'de askıya alınmıştı. Bu tahıl bekleyen gıda krizi yaşayan ülkeleri telaşlandırmıştı. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkınımızın ve Sayın Putin'in diyaloğuyla 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaşımı kararlaştırılmıştır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır.
- Türkiye bütün insanlara insanlık dersi vermektedir, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir. Batılı ülekeler, insani değerlerin siyasetini yaparken Türkiye seferber olmuştur. Bu mesele bir insan onuru meselesidir.
- Önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında ABD'nin parçalı ve zayıf güç yapısıyla küresel sahnenin dışına doğru itileceğini öngörüyoruz.
- Çok şükür Türkiye kış konusunda çok rahattır. Aksini iddia edenler zillete düşen müfteriler korosudur.
- İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımlar attıkları ve terörle aralarına nasıl sınırlar koydukları titizlikle incelenmesi gereken bir husustur.
- NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'de ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi bize göre edepsizliktir. NATO, TBMM'nin üzerindeki bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmelidir.
- Adına zillet dediğimiz muhalefet partileri buhrandan buhrana sürüklendikçe milletine ve ülkesine iftiralarla saldırmaya geçim kapısı görecek kadar aşağılık bir seviyeye kapılanmaktadır.
- Geldiğimiz bu aşamada sayıları 6 mı 7 mi 8 mi olduğu muamma hale gelen zillet ittifakı değerler anarşisine kapılmış, dedikodunun anaforuna düşmüştür.
- Türkiye’nin en ciddi sorunu muhalefetin menfur ve gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiş olmasıdır. Zillet ittifakı demokrasinin cellat başıdır.
- Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, özel görevlendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev, Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir.
- Birleşik Krallık’ta kanun kaçaklarıyla görüşmesini de utanç vesikası, suç ortaklığı olarak görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu şu düştüğün duruma hiç kafa yordun mu, hiç mi etrafında sevenin kalmadı, ne yapıyorsun? Nereye hizmet ediyorsun?
- HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmiş. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. Anayasa çalışmaları için HDP ile görüşülmesi doğal bir adımdır. AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları muflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur.