AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.