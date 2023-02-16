Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

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