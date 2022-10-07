Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları: Anayasada yapılacak değişikler belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban açılımıyla gündeme getirdiği kanun teklifiyle başlayan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el yükselterek 'anayasa değişikliği' çağrısı yapmasıyla boyutlanan tartışmada yeni gelişme yaşandı.

Erdoğan, sıklıkla ana muhalefet partisi liderini hedef aldığı ve "samimiyet" adına bahsi geçen çağrıyı yaptığı gün, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, söz konusu görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı.

"Erdoğan, önceki günkü çıkışının ardından ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde değişikliğe ilişkin kuralları belirlemiş" iddiasını aktaran Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Her iki taraftan aktarıldığına göre değişiklik 2008’de de gündeme gelen, 411 oyla geçen ancak Anayasa Mahkemesi tarafından laikliğe ve demokratik yaşama aykırı bulunarak iptal edilen iki maddelik düzenlemenin neredeyse aynısını oluşturuyor.

'Aile yaşamını düzenleyecek' bir madde eklenecek mi?

Taraflara bunun dışında aile yaşamını düzenleyecek bir madde eklenip eklenmeyeceğini sorduğumda aldığım yanıt, 'hayır' oldu. Düzenleme için üzerinde çalışılan iki maddeden biri Kanun Önünde Eşitlik başlığını taşıyan 10’uncu maddesinin son bendi.

Maddenin, 'Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır' hükmünün parantez içindeki noktalı bölüme '…ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmasında' ibaresinin eklenmesi, sonuna da bu düzenlemenin 'hiçbir kanun ile iptal edilemeyeceği' ibaresinin eklenmesi hedefleniyor.

Böylece çifte dikiş atılarak ileride çıkarılacak bir kanuni düzenlemenin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ancak maddeye kanunla ilgili ibarenin eklenip eklenmemesine ilişkin tartışma bitmiş değil…

Bir diğer madde 2008 düzenlemesinde de yerini bulan yükseköğrenim ile ilgili 42’nci madde.

'Kanunda yazılı olmayan sebeplerle yükseköğrenim engellenemez' ibaresi eklenerek zaten sorun olmaktan çıkan üniversiteye başörtüsü ile girmenin Anayasal güvenceye alınması hedefleniyor.

MHP’nin 100 maddesinde yok

Başta da belirttiğim gibi değişikliğin çok boyutlu olmaması yönünde AK Parti ile MHP arasında ilke birliği sağlanmış. MHP zaten baştan beri bunun bir yasa ve Anayasa meselesi olmaması gerektiği görüşünde.

Endişesi de bir kişinin peşmerge veya genel kültürel ahlaka uygun olmayan kıyafetle kamuda göreve gelip gitmeye başlaması halinde buna karşı ne yapılacağı…

Ancak gelinen son noktadan geri dönülmenin olası olmadığının da farkında…

Bu arada bir süredir AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da TBMM’nin açılış konuşmasında dile getirdiği kapsamlı Anayasa değişikliğinin bu aşamada gündeme gelmesinin söz konusu olamayacağı da kayda geçirildi.

'Devletin dini' ibaresi de yok

Zaten MHP’nin 100 maddelik Anayasa önerisinde de böyle bir düzenleme yer almıyor sadece “Başlangıç” bölümüne, “Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti” ibaresinin eklenmesi öneriliyor.

Ancak bu düzenlemenin de getirilecek teklife eklenmesinin söz konusu olması da beklenmiyor. Bu aşamada Anayasa değişikliği kapsamında tartışması yapılan, 'Devletin dini İslam’dır' yönünde bir ibarenin eklenmesinin de söz konusu olmayacağının altı çizildi.

Başta da belirttiğim gibi sadece 10 ve 42’nci maddeler ile sınırlı bir Anayasa değişikliği olacak. (...)"