'Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıktı' iddiası: Tarih de verdi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Tele 1'de katıldığı programda Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıktığını iddia etti.

Özdağ, “Geçen aylarda Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde 19 Haziran’da seçim kararı aldılar. Benim tahminimce ve aldığımız duyumlarca da bu şekilde. Türkiye’de bir baskın seçim olacak” iddiasında bulundu.

Özdağ'ın bu iddiasına karşın Erdoğan ve Bahçeli basın önünde yaptıkları açıklamalarda erken seçim olmayacağını söylemişlerdi.