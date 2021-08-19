Erdoğan: BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed el Nahyan ile görüştü.

Reuters ajansı görüşmeyi Ankara'nın "bir dizi Arap gücüyle Libya'daki çatışma, Körfez içi anlaşmazlıklar ve Doğu Akdeniz sularında rekabet konularındaki tansiyonu düşürmeye yönelik son hamlesi" şeklinde yorumladı.

Erdoğan görüşme sonrası katıldığı canlı yayında "İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" dedi.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Enver Gargaş ise görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Erdoğan: Bazı sıkıntıları aynı inancın mensupları olarak gidermiş oluruz

Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında görüşmeye ilişkin "Öyle bir görüşme oldu ki, bir yatırım veya bir yol haritası belirleyelim, BAE de buna göre adımlarını atmış olsun dedik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, planları var. İnşallah çok kısa zamanda BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" dedi.

Erdoğan "Devletler arasında gidiş gelişler hep olabilir. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak, bu görüşmelerle birlikte belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bölgedeki bazı sıkıntıları, temenni ediyorum ki, aynı kültürün, inancın mensupları olarak gidermiş oluruz" ifadesini kullandı.