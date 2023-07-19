Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan'a TOGG hediye etti, 'stratejik ortaklık mesajı' verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre Erdoğan, Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

'İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkaracağız'

Al Nahyan ile görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan “İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız” dedi.

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizması hakkında açıklamalarını sürdüren Erdoğan, “Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz” ifadesini kullandı.