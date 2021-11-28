Erdoğan babası engellemese futbolcu olacakmış: 'Siyasete o gün bugündür devam ettik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan babasının profesyonel futbola devam etmemesi yönündeki isteği üzerine "bütün ağırlığını siyasete" verdiğini söyledi.

Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı 'Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması'nın görüntüleri paylaşıldı.

Bedensel engelliler masa tenisi sporcusu Nesim Turan'ın "Spor aşkınız nereden geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan şunları söyledi:

"14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman imam hatipte okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede bu ara tabii profesyonel teklif filan geldi ama babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. 'Ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi. İyi de bir transfer teklifi gelmiş ama babama saygım çok çok ileriydi. Babam da hafife almazdı işi, tam böyle asker. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı şey yapmamız mümkün değildi ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik, hayırlı da oldu. Siyasete bütün ağırlığımızı verdik. Siyasete o gün bugündür devam ettik. Malum İstanbul'a belediye başkanı olduk, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı millete hizmet yolunda devam ediyoruz."