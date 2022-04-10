Erdoğan Avusturya Şansölyesi Nehammer ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelen Nehammer yarın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan ile Nehammer'in telefon görüşmesinde Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, "Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu" ifade etti, "Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini" dile getirdi.

Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini" belirtti.

"Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması" beklentisini de yineleyen Erdoğan, "Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki işbirliğini artırabileceklerini" kaydetti.