Avusturya Şansölyesi Kiev'den sonra Moskova'ya gidiyor

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir görüşme yapacağı açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Nehammer ile Putin Pazartesi günü görüşecek.

Reuters'a konuşan bir Avusturya hükümet sözcüsü Nehammer'in yarın Moskova'ya gideceğini ve Putin ile burada bir araya geleceğini söyledi. Nehammer 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıdan sonra Putin ile yüz yüze görüşme yapacak ilk AB üyesi ülkenin lideri olacak.

Nehammer Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek burada Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.