Erdoğan: Asgari ücrete tarihin en yüksek zammını yaptık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Asgari ücrete en son yaptığımız zamla tarihin en yüksek zammını yaptık. İşte bu yüzden diyorum ki 2023 çok önemli. Sizlerden seçimlere kadar bu kapsalı muhasebeyi herkes paylaşmanızı istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: