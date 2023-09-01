Erdoğan: Artık 'işçisin sen işçi kal' diyemezsin, gençlik uzaya füze gönderiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuşma yaptı.

Erdoğan, "Torunlarıma, cümle evlatlarımıza, bilhassa da bugün buradaki siz TEKNOFEST katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum" diye konuştu.

Ülkenin bir zamanlar sanatçı Cem Karaca'nın "Tamirci Çırağı" şarkısında dile getirdiği gibi insanlara "İşçisin sen işçi kal" denildiği, "her alanda önünün kesildiği dönemleri yaşadığını" söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ama şimdi 'İşçisin sen işçi kal' sıkıysa de, diyemezsin. Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Bütün onlarla beraber uzaydayız. KAAN'ımız var, bunlarla beraber semalardayız. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı bu karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık Milli Teknoloji Hamlesi var, artık TEKNOFEST kuşağı var, artık maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli, çalışkan gençlerimiz var. Türkiye olarak bu safhaya gelene kadar çok senaryo yırttık, çok oyun bozduk, çok tuzak atlattık. Ama önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor. Bunun için kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan medeniyet değerlerimizi iyi öğrenmeli ve hayata geçirmeliyiz."