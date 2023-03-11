Erdoğan: 'Aramıza yeni katılacak dostlarımızla ilerleyeceğiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aramıza yeni katılacak dostlarımızla ilerleyeceğiz. Yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı katlayacak artıracak programımızı da kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Elbette her seçim zordur, hayatidir ama ülkemizin içinden geçtiği süreç, son deprem afetinin ağır kayıpları, dünyada yaşanan kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı biçime taşımıştır.

'Karşımızda ittifak değil, koalisyon yapısı var'

Bu durumu derme çatma ittifakın yapısı ve motivasyonuyla da anlayabiliriz. Karşımızda artık bir ittifak değil, tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Bay bay Kemal'i Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren koalisyonun gündeminde deprem yer almıyor. Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var, makam ve mevki paylaşımı var. Yapılanı yıkmayı vadediyorlar. Altılı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu önce kumar masasına sonra at pazarına benzer cumhurbaşkanı yardımcılığı kavgasına çıktı. Aba altından değil, alenen sopa göstermekten, sürüden ayrılanları linç ettirmeye kadar her türlü rezillik var.

Bu seçimde her seçimde kazandığımızdan daha fazla gönül kazanacağız. Aksi halde büyük facianın vebali altında kalırız. 14 Mayıs seçimlerine aynı samimiyetle hazırlanıyoruz. Dün imzalayarak Resmi Gazete'de yayımladığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. Seçim kampanyamızı ülkemizin 11 ilindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz.

Genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Müzikli mitingi, klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. İnsanlarımızla yüz yüze hasbihal edecek, yapacaklarımızı anlatacak, ortak hayallerimiz paylaşacağız. Türkiye için hemen şimdi diyerek programlarımızı, projelerimizi anlatacağız."