Erdoğan: Antalya'da 16 mahalle yangından zarar gördü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Manavgat'ta yangın bölgesinde konuştu. Erdoğan, Türk Hava Kurumu'nun (THK) filosu ile ilgili tartışmalar hakkında, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: