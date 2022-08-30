Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da Anıtkabir'deydi.

Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

'Türkiye Cumhuriyeti'ni savunma, ekonomi, diplomaside güçlendirmeye devam ediyoruz'

Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Büyük Zaferi'in 100'üncü seneyi devriyesinde, aziz şehitlerimizi yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedeflerde ilerletmeye; savunma, ekonomi, diplomaside güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde barışın tesisi için diplomatik hamlelerle imza atmaktadır."

Anıtkabir'deki resmi törenler sona ererken, Anıtkabir yurttaşların ziyaretine açıldı.