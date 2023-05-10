Erdoğan: Aman ha, pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim

AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda miting yaptı.

Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Şimdi size bir şiir okuyayım. ‘Gönül kuş olsa, Mardin’e konar. Gönül güneş olsa, Mardin’e doğar. Gönül çiçek olsa, Mardin’de açar. Kardeş anlar, kardeşinin derdinden. Daha güzel kardeş mi olur Mardin’den?’ Evet, bize Mardin’den daha güzel kardeş mi olur? Bu kadim coğrafyada Kürt’ü ile Türk’ü ile Arap’ı ile Sünni’si ile Alevi’si ile velhasıl tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız.

Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle iltisakı olanın, milletimizle iltisakı olmaz. Kardeşlerim, terörü Cudi’de gömdük mü? Gabar’da gömdük mü? Tendürek’te gömdük mü? Çünkü bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamaz. Yavrularımızı ailesinden, okulundan geleceğinden koparıp, eline silah vererek katil yapanları da ellerindeki kanlarıyla onları meşrulaştırmaya çalışanları da benim milletimiz affetmez. Ne şekilde olursa olsun, milletimiz dışındaki hiçbir gücün bizim kader coğrafyamızı bölmeye kalkışmasına, buna da terörü vasıta kılmasına asla müsaade etmedik, etmeyiz.

Bu HADEP’e ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. PKK’dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Türk deyince tüyleri diken diken olanlar, Kürt deyince aklına Kandil’deki terör baronları gelenler, Arap deyince hemen DEAŞ’ı öne sürenler, bunların hiçbiri de bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Onlar için en makbul Türk kendi emellerine hizmet edendir. En makbul Kürt, kendilerine kul köle kesilendir. En makbul Arap elindeki tüm kaynağı kendilerine aktarandır. Mardin bunları iyi tanır. Hepsinin de ciğerini bilir, ciğerini.

Pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız. Seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hâlâ tereddütte olan varsa onu da ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Telefon rehberimizi karıştırıp, her akşam 5-10 ahbabımızı arayıp selamımızı söyleyerek Pazar güne bize destek vermesini sağlayacağız. Aman ha pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa görüyorsunuz, terör örgütünden tefecisine, hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor.

Allah göstermesin, bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden, huzurundan, geleceğinden emin olduğu bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri. İşi gücü bırakıp sapkın akımların önünü açarak ailemize, evlatlarımıza pençe atanların heveslerini kursaklarında bırakmak, boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak Mardinlinin nasıl başı dik, alnı açık olarak çıkabiliriz? Eğer bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle gerektiğinde canı pahasına yanımızda yer almasını isteyebiliriz?

Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa benim Mardinli kardeşim güvenir mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemekten korkmayan bir fitne tüccarına benim Mardinli kardeşim itibar eder mi? Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için Pazar gününe hazırlanıyor muyuz?" (ANKA)