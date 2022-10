Erdoğan: Altılı Masa ihracat rakamlarından anlamaz, onlar daha adayını tespit edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çalışacağız üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız

Şu anda biz greve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı masa ihracat rakamlarından anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir’de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı.

Dünya İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı.

Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz.

Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyoruz. Küresel ekonominin aktörleri bizim ekonomi politikalarımızı teyit ve tavsiye eden açıklamalar yaptı.

İnsanımızın kayıplarını telafi edecek tedbirleri yine biz alıyoruz. Pahalılık hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık.

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.