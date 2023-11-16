Erdoğan Almanya'ya gidiyor: Alman siyasetçilerden Erdoğan açıklamaları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail’e yönelik söylemleri nedeniyle 17 Kasım Cuma günü Almanya’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek toplantıların gergin geçeceği belirtiliyor.

Söz konusu ziyaret, aynı zamanda Erdoğan'ın Almanya'da 2 yıl önce iktidara gelen "Trafik ışığı koalisyonu" hükümetine ilk ziyareti olarak ayrı bir önem taşıyor.

Scholz ile akşam yemeğinde buluşacak

Alman Hükümeti'nin Yardımcı Sözcüsü Christiane Hoffmann, planlanan program hakkında detayları açıkladı. Buna göre, Erdoğan önce Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek ve ardından Başbakan Olaf Scholz ile birlikte akşam yemeğinde buluşacak. Hoffmann'a göre, Berlin'deki Başbakanlık'ta gerçekleşecek yemekte Scholz ve Erdoğan, her iki ülkeyi ilgilendiren "siyasi konuların geniş yelpazesini" tartışacaklar. Bu konular arasında Orta Doğu'daki çatışmaya farklı yaklaşımlar, göçü düzenleme amacı taşıyan AB-Türkiye Anlaşması'nın geleceği ve NATO'daki işbirliği bulunmakta.

Ortak bir basın toplantısı yapılıp yapılmayacağının ise henüz belirlenmiş olmadığı aktarıldı. Ancak toplantı ardından Erdoğan'ın cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki futbol milli maçını Scholz'la birlikte izleyeceği ihtimali gündemde.

Scholz, Erdoğan'ın İsrail ile ilgili sözlerine tepki göstermişti. "İsrail'e yöneltilen suçlamaların absürd olduğunu" söyleyen Scholz, Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımlamış ve bunu ilerleyen zamanlarda da vurgulayacağını belirtmişti.

Scholz, ‘’İsrail uluslararası hukuka uymaktadır. İsrail'in Hamas'a karşı Gazze Şeridi'nde savunma yapma hakkının yanı sıra bunun ‘görevi’ olduğunu’’ da ifade etti ve Hamas'ın, İsrail'e tekrar saldırmak üzere silahlanmasına izin vermenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Scholz ayrıca "İsrail'in uluslararası hukuka saygılı olduğuna ve bir demokrasi olduğundan şüphe duymadıklarına" dair görüşlerini her görüşmede ve fırsatta vurgulayacaklarını belirtti.

SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich de Hamas açıklamalarıyla ilgili tartışmalara rağmen ziyaretin iptal edilmemesi gerektiğini savundu. "Maalesef, diplomasiye aynı fikirde olmadığınız misafirleri ağırlamak da dahil" diyen Mützenich, Scholz'un Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri konusunda rehine kurtarmada yardımcı olup olamayacağını test etmesi gerektiğini belirtti.

Merz: Buluşma bir iş ziyareti olarak kalmalı

Ana muhalefet partisi CDU'nun lideri Friedrich Merz de Erdoğan'ın tartışmalı açıklamalarına rağmen, ziyareti iptal etmemenin doğru olduğunu vurguladı. Ancak net bir şekilde görüşlerin belirtilmesinin önemli olduğunu söyledi. Almanya-Türkiye futbol maçı gibi diğer etkinliklerin iptal edilmesini olumlu bulduğunu ve ziyaretin bir iş ziyareti olarak kalması gerektiğini söyledi.

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster ise Erdoğan'ın Almanya için kabul edilebilir müttefik olmadığını belirtti. Erdoğan'ın Cuma günü Berlin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleştirdiği açıklamada "İsrail'in var olma hakkını inkâr etmekle kalmayıp ona aktif bir şekilde karşı çıkan hiç kimse Alman siyasetinin ortağı olmamalıdır" dedi.

Yeşiller Partisi Başkanı Lang, Scholz'dan Erdoğan'a karşı net ifadeler beklendiğini ifade etti. Lang, Erdoğan'ın ziyaretinden net açıklamalar beklediğini belirtti. Lang yaptığı açıklamada, diplomatik kanalların açık tutulmasının ve konuşmanın sürdürülmesinin, İsrail'in çıkarları ve güvenliği için mücadele etmek amacıyla önemli olduğunu söyledi. Lang, "Aynı zamanda, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik son derece kötü sözleri ve Hamas'ın uyguladığı terörünün rasyonelleştirilmesini yaşadık" dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasının ardından Erdoğan'ın "faşizm" ifadesini kullandığını hatırlattı.

Almanya'daki Sol Parti de, Erdoğan'ın ziyaretini genel olarak eleştirdi. Parti lideri Martin Schirdewan, Berlin'de yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Suriye ve Ortadoğu'da "terörü destekleyen bir geçmişi" olduğunu ve demokratik muhalefeti ülkesinde bastırdığını belirtirken, Alman hükümetinin Erdoğan ile yeni "kirli anlaşmalar" yapma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.

AB Mülteci Anlaşması gündeme gelebilir

Ziyaret kapsamında masaya yatırılması muhtemel konulardan biri de AB Mülteci Anlaşması. Brüksel, artan göç rakamları karşısında Türkiye ile AB anlaşmasını canlandırmaya çalışıyor. Türkiye, 2016'dan bu yana Türkiye-AB sınırındaki göçmen trafiğini durdurmak ve Yunanistan'da mülteci başvurusu reddedilen göçmenlerin geri kabulü için milyarlarca avro almıştı. Ancak 2020'den bu yana Türkiye, COVID-19 pandemisi nedeniyle Yunanistan'dan mülteci kabul etmeyi durdurmuştu.