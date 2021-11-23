'Erdoğan AKP'yi ana muhalefet olarak muhafaza etmeye çalışacaktır'

"Konuşmaya Değer" adlı televizyon programına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi toparlayamayacağını anladığı an erken seçim ile birlikte Ak Partiyi ana muhalefet olarak Parlamento'da muhafaza etmeye çalışacaktır" dedi.

Kaya'nın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı bu ekonomik krizin kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyor. Yani özellikle bu pandemi koşulları sebebiyle ekonomik krizin bütün dünyada gerçekleşen şekilde Türkiye’de de gerçekleştiğini, dolayısıyla 2022'de ekonomide toparlanma yılı olacağını düşünüyor. Bu şartlarda gittiği bir erken seçimi kaybedeceğini düşündüğü için 2022'de ekonomiyi toparlayıp bir erken seçime gitmeyi daha sağlıklı buluyor. Ancak, biz bunun bütün dünya genelinde pandemi koşullarının meydana getirdiği ekonomik sıkıntıların olduğunun farkındayız fakat Türkiye diğer ülkelerden ayrılan yönetimsel sorunlar yaşıyor. Nedir bunlar? Tüm dünyada pandemi süreci var ama Türkiye en yüksek faiz ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. En yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer alıyor. Milli para birimi en fazla değer kaybeden ülkeler arasında yer alıyor. Yine ülkelerin kredi risk ödeme primi dediğimiz riski 400’leri aşan yüksek borçlanma zorunda kalan bir kamu maliyesi var. Dolayısıyla yüzde 6,5-7 dolar bazında borçlanan bir ülkeden bahsediyorum. Bütün bu makro gösteriler gösteriyor ki, Türkiye elbette pandemi koşullarının getirdiği ekonomik krizlerle baş başa kalmakla birlikte birde 4 makro alanda da yönetimsel sorunlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Onun için sayın cumhurbaşkanın 2022'de ekonomiyi toparlama şansı yok. Çünkü bunlar saf pandemiden kaynaklanan ekonomik sorunlar değil. Türkiye’nin yıllardır uygulanan ekonomik politikalarının artık iflas ettiği bir sürece girdiğimiz için biz bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tabiri caizse halının altına süpürüle süpürüle birikmiş olan sorunları biz bugün yaşadığımız için ekonomik sıkıntıları yaşıyoruz. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanı da artık ekonomiyi toparlamayacağını anladığı an, erken seçim kararıyla hiç olmazsa Ak Parti'yi ana muhalefet olarak ya da belli bir milletvekili ile Parlamento'da temsil eden bir parti olarak muhafaza etmeye çalışacaktır"