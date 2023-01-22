'Erdoğan AKP'li vekilleri azarladı'

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçimi nasıl kazanacağız” sorusunu yönelten AKP'li isimlere, “Siz ne diyorsunuz ya bu ne güvensizlik, korkaklık” dediğini iddia etti.

Türkiye seçimlere doğru giderken siyaset gündemini sarsan kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Tele1 TV'de konuşan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, AKP’li bir grup ismin Kızılcahamam toplantısında yaşadıklarını aktardı. Okuyan, grubun içinden bilgini geldiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Sayın genel başkan konuşuyor güzel de sokağa çıktığımızda farklı tepkiler alıyoruz. Yani biz bu durumda nasıl seçimi kazanabileceğimiz endişelerini paylaşıyor. Bu o grupta 10 kişi içinde biri diyor ki ‘vekiller il başkanları böyle konuşuyor’. O grubu Erdoğan’a çağırıp, ‘siz ne diyorsunuz, bu ne güvensizlik korkaklık’ demiştir.”