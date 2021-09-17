Erdoğan: Akkuyu nükleer santralinin 1. ünitesi Mayıs 2023'te bitecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin yapımının Mayıs 2023'te bitmesinin hedeflendiğini duyurdu ve "Amacımız ikinci, üçüncü nükleer santraline kavuşacak adımları atmaktır" dedi.

Mersin'de katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan tören öncesinde Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında incelemelerde bulunduklarını söyledi. Erdoğan "Mühendis ve işçilerimizin gayretiyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 13 bin mühendisin 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere çalıştığı böyle bir eser inşallah birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek" dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olarak yapımı süren Akkuyu'daki santralin "en son ve en güvenli teknoloji ile inşa edildiğini" savunan Erdoğan "Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşaat safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başka bir şey" diye konuştu.

Erdoğan "Akkuyu'daki tesis üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla, teknoloji ile atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarımız giderek arttığı dönemde önemi artan nükleer santrallerdir. Amacımız ikinci, üçüncü nükleer santraline kavuşacak adımları atmaktır" dedi.

'Türkiye bu ağır sorumluluğu tek başına taşıyacak değildir'

Konuşmasında sığınmacılar konusuna değinen Erdoğan "Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Mersin bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerimizden biridir" dedi. "Türkiye üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına taşıyacak değildir" diyen Erdoğan "Avrupa başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin gerçekçi ve somut atma adım atma zamanı gelmiştir. Kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Ama bu hasletimizi kendi güvenlik ve refah zenginliklerinin bekçiliğine kalkanların istismarına gelecek değiliz. Önümüzdeki dönemde adil ve hakkaniyetli yük paylaşımları için gereken girişimlere devam edeceğiz. Mersin'in hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.

'Karadeniz'de doğalgaz buluruz dalga konusu yaparlar'

"Bu ülkeye daha fazla demokrasi getireceğini söyleyenlerin geçmişte millete nasıl zulmettiklerini, insanlara inanç, fikir hatta kıyafetlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın" ifadesini kullanan Erdoğan konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"Akdeniz'de petrol ve doğalgaz ararız, Rumların ağzıyla karşı çıkarlar. Karadeniz'de doğalgaz buluruz kendi akıllarınca dalga konusu yaparak elde edilen başarıyı itibarsız hale getirmeye çalışırlar. Sınır ötesinde operasyon yaparız zalimlerin ve teröristlerin yanında yer alırlar. Türkiye'nin aleyhindeki her kampanyanın içerideki borazanlığına soyunan zihniyet yerli ve milli her adıma karşı çıkarak gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. "