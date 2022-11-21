Erdoğan Akar'dan telefonda harekatla ilgili bilgi aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekata ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

AA'nın haberine göre Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Akar, PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar "havadan ve karadan vurulan hedefler"e ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan'ın da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda talimatlar verdiği aktarıldı.