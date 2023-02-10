Erdoğan Adıyaman'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a hareket etti.

Erdoğan deprem bölgesinde önceki gün Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'ya, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'ye gitmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket eden Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Adıyaman'da halk valilik binasına yürüyerek arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların yetersizliğine tepki göstermiş, Adıyaman Valisi, Ulaştırma Bakanı ve Ankara'dan yetkilileri protesto etmişti.