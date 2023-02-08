Adıyaman'da halk Ulaştırma Bakanı'nı ve Ankara'dan gelen yetkilileri protesto etti

Adıyaman Valiliği önünde yardımların yetersizliğine tepki gösteren halk Ulaştırma Bakanı'nı ve Ankara'dan gelen yetkilileri protesto etti.
Halkın tepkisi üzerine yetkililer valilik binasını terk etti.
Yeni Yaşam gazetesinin aktardığına göre araçlar halk tarafından tekmelendi.
Depremzedelere gülen vali yerine yeni görevlendirme
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeterli yardım gelmediği için tepki gösteren depremzedelere gülerken görüntülenmiş, halkın tepkisi üzerinde valiliği polis korumasında terk etmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın Adıyaman’daki afet çalışmalarını koordine etmek üzere Ordu Valisi Tuncay Sonel’i Adıyaman’a görevlendirdiği duyurulmuştu.