AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu.

Vakfın kurucuları arasında, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre, vakfın amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi esyalarıyla görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergilenecegi bir "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi" ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla "Recep Tayyip Erdoğan Kütuphanesi" kurmak olduğu belirtildi.