Erdoğan adı anons edilince yuhalandı

Kocaeli Valiliği tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasında öğrenciler mektubu okunduğu sırada adı anons edilen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yuhaladı.

Kocaeli Koz gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan'ın mesajının yuhalandığı salonda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve AKP’li Kocaeli Belediye Başkanı Başkanı Tahir Büyükakın da bulunuyordu. Öğrencilerin tespit edildikten sonra salondan çıkarıldığı iddia edildi.