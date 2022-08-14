Erdoğan açılışını yapmıştı: Santral 21 aydır faaliyetteymiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla toplu açılışı yapılan 34 HES (Hidroelektrik santrali) ile ilgili açıklamada bulunan CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, aylardır faaliyette olan santralin yeni hizmete alınmış gibi gösterildiğini belirtti.

Alparslan 2 HES Santrali’nin açılışına işaret eden Akın, “Burada hali hazırda Kasım 2020’den beri elektrik üretiliyor. Başka bir deyişle 21 aydır faaliyette olan ve elektrik üreten santral, sanki yeni hizmete alınmış gibi gösterildi ve kurdele kesim töreni yapıldı. Ayrıca sanki söz konusu santralların tamamının kamu yatırımı olduğu izlenimi verildi ama canlı bağlantı yapılan Gürsögüt 1 HES özel sektör yatırımıdır” dedi.

'Yeni bir yatırım yapılmış gibi açılış töreni düzenliyor'

Son yıllarda yalnızca kamu kaynakları kullanılarak yapılan HES sayısının çok az sayıda olduğunu ve özel sektörün bu konuda teşvik edildiğini kaydeden Akın, santrallar ve açılış hakkında şöyle konuştu:

“AKP özel sektör yatırımlarını sanki kamunun öz kaynaklarıyla yapılmış yatırımlar gibi pazarlıyor. DSİ’nin su kullanım hakkı verdiği ancak özel sektör tarafından yatırımı yapılan santrallar kamu santrali değildir. 34 yeni santralin açılış töreninde hangi illerde hangi santrallerin açıldığına ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı. Biri aylardır çalışan, diğeri ise özel sektör yatırımı olan iki santrale yapılan canlı bağlantının ardından programda diğer santrallere ilişkin hiçbir bilgi verilmemesi manidardır. İktidar ya kapasite artışı yapılan santralleri ya da yıllardır elektrik üretimi yapılan santralları sanki yeni santral, yeni bir yatırım yapılmış gibi açılış töreni düzenliyor.”