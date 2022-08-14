'Enerji krizi milyonlarca kişiyi yoksulluğa sürükleyebilir'

İngiltere’de Muhafazakar Parti başkanlığı adaylarından Rishi Sunak, hükümetin hane halkına daha fazla yardım yapmaması halinde ülkedeki enerji krizinin milyonlarca insanı yoksulluğa sürükleyeceğini belirtti.

Eski Maliye Bakanı Sunak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifa etmesinin ardından partinin yeni başkanı ve ülkenin başbakanı olmak için adaylığını açıklamıştı. Sunak hayat pahalılığı, resesyon, enerji fiyatlarındaki artışın tetiklediği enflasyonun yarattığı ekonomik kriz ortamında, gelecek ayki seçimlerde parti başkanlığı için yarışacak.

Sunak dün yaptığı açıklamada “İlk kural, krizde olduğumuzu kabul etmek. Şu anda bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bu kış faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşları destekleyeceğim. Eğer bunu yapmazsak birçok emekli de dahil milyonlarca kişi yoksulluğa sürüklenecek” dedi.