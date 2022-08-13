İngiltere'den Türkiye'ye dönük seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye dönük geniş bir seyahat uyarısı yayınladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bütün iller için 'terör saldırısı riski' bulunduğunu ifade eden bakanlık, "Festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyruklular arasında popüler olan kalabalık yerlerde çevrenize karşı tetikte olun olun" dedi.

Uyarıda "Batı ülkelerinden gelen vatandaşların, özellikle büyük şehirlerde, saldırılara hedef olma veya yakalanma olasılığı olsa da, saldırıların büyük olasılıkla Türk devletini, sivilleri ve gösterileri hedef alması muhtemeldir" denildi.

Öte yandan ülkenin belli kısımları 'seyahat edilmemesi gereken bölgeler' olarak etiketlendi. Şırnak ve Hakkari illeri için 'zorunlu seyahatler' hariç tüm seyahatlere karşı uyarı yayınlanırken Suriye sınırına 10 km mesafedeki alanların tamamı kesinlikle seyahat edilmemesi gereken yerler olarak işaret edildi.