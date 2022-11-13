Erdoğan açıklamıştı: 'Saldırı şüphelisinin fotoğrafı' paylaşımı

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama yaşandı.

Patlama sonrası açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2'si hastanede olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Erdoğan ayrıca "Burada bir terör kokusu var, bir kadının rol oynadığına dair tespitler var" dedi.

Odatv'nin haberine göre, saldırı olay yerine bırakılan bombalı paketle gerçekleşti. Paketi koyan saldırganın 1.65 boyunda bir kadın olduğu iddia edildi. Söz konusu kişiye ait olduğu öne sürülen bir de fotoğraf paylaşımı yapıldı ancak ilgili fotoğrafa ilişkin resmi olarak henüz herhangi bir doğrulama gelmiş değil.