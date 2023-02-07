Erdoğan açıklamıştı: OHAL'in TBMM'de görüşüleceği tarih belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamasının ardından, konunun 9 Şubat Perşembe günü TBMM'de görüşülmesi kararlaştırıldı.

Anayasa'nın 119'uncu maddesine göre; karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, önce Meclis'e sunulacak ve Genel Kurul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerin ardından, Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.



DHA'nın haberine göre; OHAL kararında en az 151 milletvekilinin oyu gerekiyor. Milletvekillerinin ağırlıklı olarak deprem bölgesinde olması nedeniyle, OHAL kararının perşembe gününe bırakıldığı belirtildi.