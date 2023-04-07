Erdoğan açıkladı: Depremlerde 505 sağlık emekçisi hayatını kaybetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da sağlıkçılarla iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Son yıllarda pek çok sınamadan geçtik. Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiç bir vatandaşımızı çaresiz bırakılmadık. Sağlık hizmetlerine ulaşamayan vatandaşımız olmadı. Ekonomik olarak bizden çok daha güçlü ülkelerde yaşananlar biz de yaşanmadı. Bu salgını takdire şayan bir organizasyonla yönetmeyi başardık. Ardından Rusya-Ukrayna arasında patlak veren ve yayılma ihtimali olan savaşla karşılaştık. Düşünebiliyor musunuz: 3 ay gibi bir sürede İstanbul iki hastane açtık. Hemen yanı başımızda akan kanın durması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken bu sefer 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günümüzü yaşadık.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki kardeşlerimiz içinde 505 sağlık çalışanımız bulunuyor.

Kimi insan hizmet yapar, kimisi laf yapar. İstismar peşinde koşanlar hep kaybetmiştir, yine kaybedecektir."