Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile ikili görüşme yaptı. BAE Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’da yapılan görüşmede "iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi" konularının ele alındığı bildirildi.

Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Öte yandan Erdoğan'ın BAE ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 belgeye imza atıldı.

İmzalanan belgeler şöyle: