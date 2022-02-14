Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile ikili görüşme yaptı. BAE Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’da yapılan görüşmede "iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi" konularının ele alındığı bildirildi.
Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Öte yandan Erdoğan'ın BAE ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 belgeye imza atıldı.
İmzalanan belgeler şöyle:
- Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
- İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı
- Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
- Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
- Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı
- Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
- Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
- “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü
- Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi
- Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu