Erdoğan: AB'nin ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmeli?

ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik ateşkes çağrısı yapmayacaklarını duyurmuş, bunun yanı sıra insani yardımların ulaştırılabilmesi için çatışmalara ara verilmesi yönünde de herhangi bir çağrıda bulunulmamıştı.

Saray'da düzenelenen 8. Aile Şurası'na katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

''Gazze'de yaşananlar açık bir zulme ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin ilginç yanı medeni geçinen ülkeler vahşeti sadece izliyor. AB çıkmış henüz ateşkes yapılamaz diyor. Daha ne zaman yapılacak. Biz hiçbir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere sessiz kalmadık kalamayız. İşlerine gelmezse yaşananlara bakmazlar niye çünkü akan kan Müslüman kanı da ondan. AB komisyonunun ateşkes çağrısı yapmak için daha kaç çocuk ölmeli, BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bomba Gazze'ye düşmeli? Küresel vicdan harekete geçmeli. Bölgemizi yangın yerine çeviren bu krizi sona erdirmek için daha ne kadar beklemeli. Bizim prensibimiz bellidir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.''

AKP İsrail'e karşı sadece konuşuyor

Gazze'de ABD destekli katliamlar sürerken, bir süredir Batı'yla ilişkilerini daha yakın hale getirmeye çalışan Erdoğan, bir Avrupa Birliği ülkesi olan İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü onaylamıştı. Aynı gün, saldırılar başladığında İstanbul'da olan Hamas liderinin Türkiye'den gitmenin istendiği ortaya çıkmıştı.

İsrail'le Türkiye arasındaki ticaret AKP döneminde rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin "en zenginleri" bu ticaretten en çok kazananlar olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın Filistin mesajlarına karşın Türkiye ''reelpolitik''te Filistin yerine İsrail'in lehine bir ekonomik ilişki ağı örmüş durumda. Bu ilişkilerdeyse AKP'ye yakın patronlar öne çıkıyor.

AKP, Gazze'ye dönük saldırılarla kamuoyunda büyüyen İsrail'e yönelik öfkeyi bazen devlet kurumları bazen de taşeronları aracılığıyla şova dönüştürme peşinde. Ancak atılan adımlar AKP'nin İsrail'le ''stratejik ortaklığı''nı unutturmaya yetmiyor.

KYK yurdunda ölümden söz etmedi, 'Gençlerimize sahip çıkacağız, 85 milyon nüfus yeterli değil' dedi

Konuşmasında aile kurumunun zayıflatıldığını ileri süren Erdoğan, "Evlenme yaşı sürekli yükseliyor" dedi, "Gençlerimize sahip çıkacağız. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil, çok daha fazla nüfusumuz olmalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesidir. İnsanı hayatın inişleri, çıkışları karşısında koruyan aile büyük hazinedir. Aileyi devletin taşıyıcı sütunu ve kilit taşı olarak görüyoruz. Din ailede öğrenilir, ahlak ailede kuşanılır.

Aile yapımızı zayıflatan her türlü girişim karşısında teyakkuzda olmalıyız. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT zillet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar. Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz.

Modern birey daha yalnız çok daha yalnızdır. Ekran ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere insan daha fazla kapanmış ve toplumdan kopmuştur. Evlenme yaşı sürekli yükseliyor. Boşanma oranı her geçen gün artıyor. Çocuk sayısı günden güne düşüyor. Biz boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Aileye yönelik en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme politikasıdır. Bu küresel bir dayatma haline döndü. Sapkın akımların hedefinde bizatihi aile kurumu vardır.

Aileyi korumak bizim görevimizdir. Buradan bir kez daha ilan etmek isterim ki Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına kesinlikle izin vermeyecektir. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız. Seçim vaadimizde olan Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşunu inşallah yakında gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil, çok daha fazla nüfusumuz olmalı."