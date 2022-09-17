Erdoğan ABD'ye gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'taki programlarını tamamladı.

Buradan özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 20.10'da ABD'nin New York şehrine hareket etti.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye gitti.

AKP'li Cumhurbaşkanı ABD'de BM 77. Genel Kurulu'na katılarak bazı temaslarda bulunacak.