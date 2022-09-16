Reuters: Türkiye ve Suriye istihbaratı, Dışişleri bakanlarının görüşmesi için çalışıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın son haftalarda Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ettiği ve Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük ile birkaç kez görüştüğü ifade ediliyor.

Reuters haber ajansının görüşmelere dair bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde iki istihbarat şefinin son görüşmesinin bu hafta içerisinde Şam’da yapıldığı kaydedildi.

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, Fidan-Memlük görüşmesinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının ilerleyen bir tarihte hangi şartlarda bir araya gelebileceğinin konuşulduğunu aktardı.

“Rusya, Suriye ve Türkiye’nin sorunlarını aşarak iki ülkenin çıkarına olacak bazı anlaşmaların imzalanmasını istiyor” diyen Türk yetkili, Ankara’nın Şam ile yapacağı görüşmelere Suriyeli muhalifleri de dahil etmek istediğini fakat bu talebin karşılanmasının oldukça güç olduğunu söyledi.

Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Rusya’nın Suriye konusundaki çözüm planını hızlandırdığını belirten Türk yetkili, Şam ve Ankara arasındaki temasların bu nedenle son dönemde sıklaştığını ifade etti.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığının azaldığını vurgulayan yetkili, bu boşluğun İran destekli kuvvetler tarafından doldurulmasını istemediklerini söyledi.

Haberde, Fidan ve Memlük’ün iki yıldır konuşmalarına rağmen son aylardaki temaslarının hızlanmasının durumun aciliyetini gösterdiğine dikkat çekildi. Reuters’a konuşan Esad’a yakın bir kaynak ise iki ülke arasındaki görüşmelerin kayda değer hızda devam ettiğini aktardı.

İkili görüşmelere ilişkin Rusya, Suriye ve Türkiye’nin dışişleri bakanlıklarının yanı sıra MİT ve Suriye Enformasyon Bakanlığı da sessizliklerini koruyor.