Erdoğan ABD'den döndü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için gittiği ABD'den döndü.

"TRK" uçağıyla saat 15.00'te İstanbul'a gelen Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de yurda döndü.

Erdoğan ABD'de son olarak Türkiye ve ABD'den çok sayıda patron temsilcisinin yer aldığı Türk-Amerikan İş Konseyi 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmıştı.