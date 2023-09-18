Erdoğan ABD'de Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabulünde, "Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahsettiğini ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiğini" bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul ettiği belirtildi.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde, Erdoğan'ın, Gürcistan'ın, deprem sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sunduğu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti."

Öte yandan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun" ifadesini kullandı.

