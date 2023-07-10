Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde basına kapalı şekilde görüştü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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