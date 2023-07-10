AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde basına kapalı şekilde görüştü.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.