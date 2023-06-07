Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.”