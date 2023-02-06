Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, ölü ve yaralı sayısının nereye yükseleceğini bilemiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası son tabloyu açıkladı.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık."

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralandı. Enkaz altından 2470 kişi kurtarıldı.

Enkaz kurtarma çalışmaları devam ettiği için ölü ve yaralı sayısının nereye yükseleceğini bilemiyoruz."