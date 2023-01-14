Erdoğan: 6'lı masa bizimle yarışacak birini hâlâ bulamadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen "Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Varsın birileri on binlerce km ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. 'Muhtar bile olamazsın' manşetlerinin atıldığı o karanlık dönemlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun cumhurbaşkanlığı makamına geldik. 'Muhtar bile olamazsın' manşetlerini atanlar aslında muhtarlara hakaret ediyorlardı" dedi.

"Bir kriz masasına dönüşen 6'lı masa, bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla er meydanında bizimle yarışacak birini hâlâ bulamadı" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir ara 'adayımız hazır ancak yıpranmasını istemiyoruz' dediler, ardından 'erken seçim yapılsın hemen açıklayalım' dediler, her şey dediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler.

Biz vesayetin boyunduruğundan kurtardığımızla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Kafası karışıklar kulübü... Millete sen oy ver ama Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek milletle alay etmek değildir. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından söz ediyorlar. Şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından milletimize bir fayda olmayacağını biz biliyoruz. Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, ancak kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir.

25-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır."