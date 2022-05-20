Erdoğan '36 ayda biter' diyen müteahhide çıkıştı: Ne diyor bu ya!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da Arnavutköy Yassıören'de, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" projesi temel atma töreninde konuştu.

Projenin 36 ayda bitireleceğini söyleyen müteahhide çıkışan Erdoğan "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih'in torunusun" dedi. "Kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım" diyen Erdoğan "Gerekirse vardiyaları değiştireceksiniz. Burada kimse rahatsız olmaz. Gece gündüz çalışacaksınız. Tamam mı?" diye konuştu.

'Bu işler bizim işimiz'

Erdoğan yaptığı konuşmada projenin Darülaceze'nin hizmetlerini "yeni bir boyuta taşıyacağına", "dünyada bu işin tek örneği olacağına" inandığını söyledi ve "Bu işler bizim işimiz, belediye başkanlığımda Kayış Dağı'nda bir darülacezenin temelini atmış açılışını yapmıştık" ifadesini kullandı.

Erdoğan "İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Bir şey yap yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın biz de sizleri alkışlayalım" diye konuştu.

'Huzurevlerinde kalanların çocukları yüksek gelirli'

"Huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın önemli kısmının yüksek gelirli çocuklara sahip olması düşündürücüdür. Büyük ailelerin azalıyor olması üzüntü vericidir" diyen Erdoğan "Önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizden birini ailelerimizin güçlendirilmesini koyuyoruz. Köklerimizle bağımızı koparmayacağız" ifadesini kullandı.

'Fetih şenliklerini Atatürk Havalimanı'nda yapacağız'

Erdoğan konuşmasında "İstanbul’a yaraşır şekilde bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı’nda hep birlikte yapacağız" dedi.