Erdoğan: 30-40 üründe fiyatlar düşecek

Bugün 34 hidroelektrik santralının açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle ilgili de açıklamada bulundu.

"Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı’yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız" diyen Erdoğan, "Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz’de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bin 300 tane Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketi var. Tarım Kredi’nin diğer ürünlerinde de, şeker, zeytinyağı, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kâr amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın" diye konuştu.