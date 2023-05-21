Erdoğan: 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir ders verilmesi lazım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından deprem bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin yaşadığı en büyük afet olan 6 şubat depreminden bu yana sizlerle olduk. Birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğiyle hiçbir gecikmeye mahal olmaması için çalışıyoruz. Bakanlarımızla, kurumlarımızla, gönüllülerimiz ile ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Gençlerimizin samimi gayretini, özverili çalışmanın yakın şahidiyiz. Birileri gençlerimizi küçümseyerek, karamsarlık aşılayarak aramızı açmaya çalıştılar. Gençlerle yol yürümüş, mücadelemizi onlarla vermiş biriyiz.

Biz Teknofest ile gençlerimizin vizyonunu için çalışıyoruz. Özgüven sahibi gençlik dedik. Spordan bilime her alanda onların başarıları ile gururlandık. Atölyeleri, kütüphaneleri ile adeta hayat okulu kurulduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin eğitimine destek veriyor onları hayata hazırlıyoruz. Gençlerimizden aldığımız enerji ile ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri deprem bölgesinde kuruyoruz. Savunma sanayi tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Adıyaman'da kablo kolektör tesisi kuruyoruz. Mesleki eğitimde sessiz devrim gerçekleştirdik.

'Depremzedelere etmedik hareketi bırakmadılar'

Önümüzdeki dönemde eğitim imkanını genişletip kaliteyi yükseltmeye de odaklanacağız. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Vazifemiz sizlerin hayallerinizi hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır. Çeyrek asır öncesinin Türkiye'si ile bugünkü Türkiye arasında çağ farkı var. Bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hareketi bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Bazıları siyaseti sadece kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için yapıyor, ulaşamayınca da her türlü çirkefliği sergiliyorlar. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Meclis'te artık sizlerin yaşlarında temsilcilerimiz var.

28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi gençlerimizin vermesi lazım. 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Televizyon kanalları ile farklı mecralardaki görsellerle depremzedelerimize hakaret yağdırdılar. Yanlarına kalmayacak, gereken dersi alacaklar."