Erdoğan 1993'te açılan havalimanı için 'Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var' dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var" iddiasında bulundu. Erdoğan, Erzurum'da kendilerinden önce havalimanı olmadığını iddia etse de Erzurum Havalimanı 1993'te sivil uçuşlara açıldı.

İYİP'li Naci Cinisli, "AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse" tepkisini gösterdi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'te sivil uçuşlara açılan Erzurum Havalimanı'nı kendilerinin açtığını iddia etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, havalimanını kendilerinin açtığını iddia etse de 1966'da askeri tesis olarak açılan Erzurum Havalimanı, 1993 yılında uluslararası tarifesiz seferlere açılmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren İYİP'li Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, "AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse. Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım; Erzurum‘da AKP öncesi havaalanı var mıydı? Erzurum’u ne sanıyorlar, merak ediyorum..." dedi.