Erdoğan '140 milyon kazanç sağladık' demişti: Şirkete 346 milyon lira ödenecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmangazi Köprüsü'yle ilgili önceki gün açıklama yapmıştı. Erdoğan, "5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında köprüyü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır, böylece araç başı ortalama 6,5 saat ve toplamda 4,2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2,5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta, sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu 2016 yılından bugüne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor” demişti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da sosyal medya hesabından Erdoğan’a kendi yaptığı hesaplamayla yanıt verdi. Aynı tarihler arasında köprüden geçiş yapan araçlar için hesaplama yapan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanının Osmangazi Köprüsü'nde 5-16 Temmuz tarihleri arasında tutturuldu dediği garanti edilen araç sayıları için, hazinenin görevli şirkete 346 milyon 723 bin 200 lira garanti ödemesi yapacağını tespit ettik."

Sayıştay raporlarında yer alan formüle göre hesaplama yaptığını belirten Yavuzyılmaz, “Osmangazi Köprüsünde garanti edilen günlük araç sayısı 40 bin. Köprüden geçen araçların ödediği geçiş ücreti, 184,50 TL. 2022'de Hazinenin şirkete garanti ettiği geçiş ücreti, 906,84 TL. Fark 722,34 TL. 12 gün için hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı, 346.723.200 TL” ifadelerini kullandı.