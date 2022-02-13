Erdoğan, 14-15 Şubat'ta BAE'ye gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine 14-15 Şubat'ta BAE'ye resmi ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında, birtakım anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olacağı kaydedildi.

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