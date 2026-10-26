Erdemol Ankara’da okurlarıyla buluştu: 'Amerika’nın emperyalist refleksleri sivil bir dinden besleniyor'

Gazeteci, yazar Mustafa Kemal Erdemol, 24 Ekim Cumartesi günü Ankara'da okurlarıyla bir araya geldi.

Yazılama Yayınevi'nden çıkan "Manifest Destiny: ABD'nin Kutsal Doktrini Başlangıcından Trump'a Kadar" kitabı üzerine yapılan söyleşi, İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın daveti üzerine Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Gazeteci Berrak Güngör'ün moderatörlüğünde yapılan etkinlikte ABD'nin kendisine biçtiği tarihsel misyon, bu anlayışın kökenleri ve günümüz siyasetindeki yansımaları ele alındı. Geçmiş ile bugün arasında bağlar kurularak ABD'nin siyasal yaklaşımı farklı boyutlarıyla tartışıldı.

'Amerika'nın bir din toplumu olduğunu unutmamak gerekiyor'

Kitabın yazılış amaçlarından birinin ABD'nin içinde bulunduğu toplumsal süreci ve bunun arka planındaki siyasi saikleri anlatmak olduğunu belirten Erdemol, dünyada İsrail ile birlikte dine en fazla bağlı toplumun ABD'de yaşadığını söyledi.

Erdemol, okurlarıya bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada ABD'nin dış politikasını ve emperyalist reflekslerini yalnızca siyasi ya da ekonomik çıkarlarla okumanın eksik kalacağını belirtti. Bu yapının temelinde "Manifest Destiny" adını taşıyan ve kanla beslenen bir sivil dinin yattığını ifade eden Erdemol, ülkenin kurucu kolonilerinden bugüne uzanan seçilmiş ulus olma inancının Amerikan kibrinin ve yayılmacılığının en büyük meşruiyet kaynağı olduğunu dile getirdi.

Başkanların Beyaz Saray'daki ritüellerinden yemin törenlerine kadar her alanda kendini gösteren bu sivil din anlayışının, Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanan tehlikeli bir siyasi aklın dünyayı nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdiğini söyledi. Trump'ın Beyaz Saray'daki ilginç dini ritüellerinin de bu bağlamda incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazeteci-Yazar Mustafa Kemal Erdemol ve Gazeteci Berrak Güngör

Trump ne tesadüf ne de istenmeyen bir sonuç

Trump'ın tuhaflıklarına ve kişisel özelliklerine yönelik tartışmalara dikkat çeken Erdemol, bu durumun yalnızca Trump'a dair olmadığını vurguladı.

Erdemol'a göre Trump'ın siyaset sahnesindeki varlığı ve öngörülemez tavırları da bu tarihsel arka plandan bağımsız değil. Machiavelli'nin yöneticilere verdiği muhatabını tedirgin etme öğüdünü ve Nixon'ın deli taklidi taktiğini günümüzde başarıyla uyguladığını belirttiği Trump'ın, kendini adeta bir kurtarıcı ve dini bir figür olarak resmettiğini söyledi.

Bunun bir anomali olmadığını, çöken bir tarım toplumundan kağıttan bir kaplana dönüşen günümüz Amerika'sının yarattığı çaresizliğin ürünü olduğunu dile getirdi. Sistemin krize girdiği dönemlerde Amerika'nın olağan bir başkan yerine "Manifest Destiny" ruhunu yeniden şahlandıran agresif figürlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erdemol, bu tür tabloların Amerikan toplumunda bir alıcısı olduğunun da hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Haber yapanların haber olduğu bir ülkede gazetecilik yalnızca okurların desteğiyle ayakta kalabilir. Bağımsız ve özgür bir basın için soL'a abone ol, bu sese güç ver.

Haber yapanlar haber oluyor, basın örgütlenmeli

Katılımcıların soru ve cevaplarıyla şekillenen etkinlikte Erdemol, kitaplarını da imzaladı.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın davetlisi olarak katıldığı etkinlikte Erdemol, 24 Ekim 2025'te Tele1'e kayyım atanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Gazetecilerin haber olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Erdemol, tüm gazetecilerin bu nedenle yan yana gelmesi gerektiğini ifade etti. Özgür basının aynı zamanda örgütlü basın olduğunu söyledi.

Soru cevap bölümüyle tamamlanan etkinlik, gazetecilerin ortak mücadele vurgusuyla sona erdi.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı olarak, Gazeteci-Yazar Mustafa Kemal Erdemol ile “Manifest Destiny: ABD’nin Kutsal Doktrini Başlangıcından Trump’a Kadar” kitabı üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşide bir araya geldik. Gazeteci Berrak Güngör’ün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğimizde, ABD’nin kendisine biçtiği tarihsel misyonu, bu anlayışın tarihsel kökenlerini ve günümüz siyasetindeki yansımalarını ele aldık. Geçmiş ile bugün arasında bağlar kurarak ABD’nin siyasal yaklaşımını farklı boyutlarıyla tartıştık. Katılım gösteren, katkı sunan ve tartışmamızı zenginleştiren herkese teşekkür ederiz. @mkerdemol @BerrakGungr @pensendeyiz — İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı (@iletisimemekagi) October 25, 2026

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