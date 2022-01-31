Erdal Erzincan'dan Yılmaz Özdil'e 'Alevi düşmanlığı' tepkisi

Sanatçı Erdal Erzincan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor" dedi.

Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor. — Erdal Erzincan (@erdalerzincan) January 30, 2022

Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı TV programında CHP yönetimini eleştirirken "Kendin Tuncelilisin gidiyorsun İzmir'den aday oluyorsun garanti, gitsene Tunceli'den aday olsana kardeşim" demişti.

Nokta TV'de Ezgi Pekşen'in sorularını yanıtlayan Özdil CHP'de parti yönetiminde sorunlar olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:

"Bakıyorsun mesela Erzurum'da yüzde 2 oy alıyorsun, aynı kadro orada duruyor. 'Kaybedenler kulübü' oluyorsun. O zaman ne oluyor, gidiyorsun işte Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun. garanti... Kendin Tuncelilisin gidiyorsun İzmir'den aday oluyorsun garanti, gitsene Tunceli'den aday olsana kardeşim."



Bunları söylediği için bazı çevrelerin kendisine kızdığını belirten Özdil, şunları söylemişti:

"Mesela ben İzmir çocuğuyum, İzmir de öyle milletvekilleri var, taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez. Ama İzmir Milletvekili. Nasıl olacak yani? Buna benzer şeyler. Kendi garanti buldukları adamları oralara koyuyorlar ve bizim varlığıyla onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler partide. E nasıl olacak? Nasıl olacak kardeşim? Ben dikkat ediyorum adam Atatürkçüyse partiden atıyorlar, bu nasıl Atatürk'ün partisi ya? Nasıl Atatürk partisi. Yani Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler böyle parti olur mu ya? İsmet İnönü'yü getir bugün CHP'ye, Şişli'den belediye meclisi üyesi seçilemez."