Erdal Erzincan ve Yaşar Erzincan'dan zamlara türkülü tepki: Üşüdüm

Erdal Erzincan, kendisinin çaldığı, babasının söylediği 'Üşüdüm' adlı türküyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi

Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ve babası Yaşar Erzincan, zamlara “Üşüdüm” isimli bir türküyle tepki gösterdi.
Yaşar Erzincan, son dönemde yapılan zamları eleştiren “Üşüdüm” isimli bir türkü besteledi. Erdal Erzincan da babasına bağlamasıyla eşlik etti. Erdal Erzincan, kendisinin çaldığı, babasının söylediği türküyü sosyal medya hesabında “Babam coşa geldi” notuyla paylaştı.

Üşüdüm adlı türküde şu dörtlük de yer alıyor:

"Elektrik can yakıyor
Zamlar belimi büküyor
Doğalgaza güç yetmiyor
Üşüdüm dadaş, üşüdüm
Üşüdüm anam, üşüdüm
Üşüdüm babam, üşüdüm"

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