Erdal Erzincan ve Yaşar Erzincan'dan zamlara türkülü tepki: Üşüdüm

Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ve babası Yaşar Erzincan, zamlara “Üşüdüm” isimli bir türküyle tepki gösterdi.

Yaşar Erzincan, son dönemde yapılan zamları eleştiren “Üşüdüm” isimli bir türkü besteledi. Erdal Erzincan da babasına bağlamasıyla eşlik etti. Erdal Erzincan, kendisinin çaldığı, babasının söylediği türküyü sosyal medya hesabında “Babam coşa geldi” notuyla paylaştı.

Üşüdüm adlı türküde şu dörtlük de yer alıyor:

"Elektrik can yakıyor

Zamlar belimi büküyor

Doğalgaza güç yetmiyor

Üşüdüm dadaş, üşüdüm

Üşüdüm anam, üşüdüm

Üşüdüm babam, üşüdüm"